Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (6)

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

02.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 01:58
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (6)

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye 'ye teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Paylaşımda Maio'nun, "Yardımlarından dolayı Türk devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yardım malzemelerinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Twitter, İtalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (6) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi: AK Partili belediyelerin yardımlarına müdahale oldu mu? Haberler
Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi: AK Partili belediyelerin yardımlarına müdahale oldu mu?
Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haberler
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haberler
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haberler
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

02:18: İsrail askerinin başından vurduğu Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Haber 02:12: Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü - Haber 02:10: İki otomobil ile TIR'a çarpan alkollü sürücü yaralandı - Haber 02:10: Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi - Haber 02:02: Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Haber 00:27: Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu - Haber 00:08: İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? - Haber 23:40: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti - Haber 23:23: Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti - Magazin 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:34: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi - Haber