Türkiye'den, İsrail hakkında savaş suçu soruşturması başlatmak isteyen UCM Başsavcısına destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail 'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine ilişkin, "İsrail'in, Filistin 'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir." ifadesini kullandı.Sözcü Aksoy, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili yaptığı açıklama hakkında yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.Başsavcı Bensouda'nın, İsrail tarafından, Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:"İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir."Bu bağlamda, UCM'nin, bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ettiklerini ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ettiklerini aktaran Aksoy, "Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hala devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyorUCM Başsavcısı Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu.Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.Öte yandan Bensouda, soruşturma başlatılması için ilk derece dairesinin yetkisine gerek olmadığını ve bunu da yapmayacağını kaydetmişti.