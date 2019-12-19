Haberler » Güncel » Türkiye'den İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama - Haber

Türkiye'den İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye topraklarının İsrail veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığı iddiasının reddedildiği bildirildi.

19.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:20 Türkiye'den İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama
Dışişleri Bakanlığınca, topraklarının veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığı iddiasının reddedildiği bildirildi.
Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşımda, uluslararası kamuoyunun çoğunluğunun, 'ı bir terör örgütü olarak değil, 2006'da Gazze'deki seçimleri kazanan siyasi bir gerçeklik olarak gördüğü vurgulandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Hamas'ı geçen yıl terör örgütü olarak kabul etmeyi reddettiği hatırlatılan paylaşımda, "Türkiye dahil çeşitli ülkeler, Hamas ile farklı düzeylerde iletişim kuruyor. Türkiye topraklarının İsrail veya başka bir ülkeye karşı herhangi bir eylem için kullanıldığı iddiasını kesin olarak reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dore Gold, İngiliz Telegraph gazetesine yazdığı makalede, Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

Türkiye, İsrail, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:25   Borsa günü yatay tamamladı - Haber
18:24   Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı - Haber
18:22   Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç engelli çocuklarla kek yaptı - Haber
18:20   Osmancık'ta Şenyurt mahallesi kilit parke ile tanıştı - Haber
18:17   14 yılın ardından 1 ay önce baba olmuştu - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:26:04