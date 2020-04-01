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Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor

Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor Etimusgut Askeri Havaalanından kargo uçağı yardımları götürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut...

01.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:47
Türkiye 'den İtalya ve İspanya 'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Etimusgut Askeri Havaalanından kargo uçağı yardımları götürecek
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanından bir kargo uçağı ile yola çıkacak.
Etimesgut Askeri Havaalanında bulunacak kargo uçağı ile İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderilecek. Üzerinde Cumhurbaşkanlığının arması olan yardım malzemelerinin askeri kargo uçağına yüklenme işlemleri devam ediyor.
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Türkiye’den İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderiliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Etimesgut, İspanya, Türkiye, İtalya, 3. Sayfa

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Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
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