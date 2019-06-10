Türkiye'den İzlanda'ya milli takımın havaalanında bekletilmesine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, A Milli Futbol
Takımının 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda
ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında 2 saat bekletilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Söz
konusu olayın diplomatik teamüller bakımından kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
de milli takım futbolcularına İzlanda Havaalanı'nda yapılanın 'saygısızlık' olduğunu söyledi.
Kaynak: Euronews.com
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