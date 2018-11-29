Türkiye'den Kaçan Öztürk Gürcistan'da Oy Kullandı

Müebbet hapis cezasının onandığı gün Türkiye
'den kaçıp Gürcistan
'a kaçan Metro Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk
Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığı fotoğrafını sosyal medya hesabından "İstikrar devam etsin. Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notuyla paylaştı.
Hapis cezası kesinleşince Türkiye'den kaçarak Gürcistan'a gelen Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, Gürcistan'da oy kullandı. Öztürk, 22 yıl önce Beyoğlu
'nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada, cinayeti azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Müebbet hapis cezasının onandığı gün Türkiye'den kaçan Öztürk Gürcistan'a oy kullandığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk "İstikrar devam etsin. Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı. - TİFLİS
Metro Holding,Türkiye,Gürcistan
29 Kasım 2018 Perşembe 13:36