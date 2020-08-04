Türkiye’den Kıbrıs’a ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın "Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın uygulamalarını değerlendirmek üzere yaptığı görüşmede, bu yıl içinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığ'ndan yapılan açıklamada, Oktay'ın, Kovid-19 ile mücadele ve "Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın uygulamalarını değerlendirmek üzere Ankara'ya gelen Tatar ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların ve desteğin normalleşme adımları çerçevesinde ilerleyen süreçte de devam ettirilmesi,

Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması,

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur- Geçitköy sualtı boru hattının bakım-onarım çalışmalarının 2020 Eylül ayı içinde tamamlanarak tekrar su verilmeye başlanması,

KKTC ekonomisinin desteklenmesine devam edilmesi, ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması ve 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması,

Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarının korunması hususundaki ortak kararlılığın ve işbirliğinin sürdürülmesi,

Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varılmıştır."