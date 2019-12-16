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Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı.

16.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:00Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı
Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı.
KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.
İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, 'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Türkiye, Dalaman, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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