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Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi

Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na vardı.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:31
'nin Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na vardı.
KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 10.00'da indi.
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi

Türkiye, Dalaman, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


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