Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki aşı, ilaç, tıbbi malzeme, koronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması kapsamında, KKTC'ye ilk malzemeler teslim edildi.
14.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:58
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki aşı, ilaç, tıbbi malzeme, koronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması kapsamında, KKTC'ye ilk malzemeler teslim edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakan Yardımcı Emine Alp Meşe'nin, 24 Şubat 2020 tarihli ve 2138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020'de KKTC'nin dahil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin ayni hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılındığı anımsatıldı.
Açıklamada, bu yetki çerçevesinde hibe anlaşmasının Meşe ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü arasında 11 Mart 2020'de Ankara'da imzalandığı belirtildi.
Söz konusu hibe kapsamında, malzemelerin ilk bölümünün KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Fatma Barbaros'a 13 Mart 2020'de teslim edildiği ifade edilen açıklamada, malzemelerin bugün KKTC'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakan Yardımcı Emine Alp Meşe'nin, 24 Şubat 2020 tarihli ve 2138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020'de KKTC'nin dahil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin ayni hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılındığı anımsatıldı.
Açıklamada, bu yetki çerçevesinde hibe anlaşmasının Meşe ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü arasında 11 Mart 2020'de Ankara'da imzalandığı belirtildi.
Söz konusu hibe kapsamında, malzemelerin ilk bölümünün KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Fatma Barbaros'a 13 Mart 2020'de teslim edildiği ifade edilen açıklamada, malzemelerin bugün KKTC'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel
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