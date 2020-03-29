Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Ankara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, takip ve koordinesinde KKTC Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere yüklü miktarda tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türk Kızılayı koronavirüs Uluslararası Müdahale Kapsamı Programı çerçevesinde, Kıbrıs Türk Kızılayı'na bugüne kadar, 30 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin adet EN149 maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük yardımı yaptı. Türk Kızılay Delegasyonu'nun, yarın da bu yardımların yanında ayrıca 500 gıda kolisi ve 500 hijyen setini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kıbrıs Türk Kızılayı'na teslim edeceği öğrenildi.

KKTC'YE ÖZEL İZİNLER VERİLİYOR

Ayrıca KKTC'den ecza ve medikal depolarına, tedarik amacıyla Türkiye'den satın almak istedikleri yurt dışına satışına kısıtlama getirilen tıbbi malzemelerin satışı konusunda da kolaylık sağlanıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne iletilen talepler Ankara'da ilgili makamlara ulaştırılıyor. KKTC'ye satışı için her bir başvuru ayrı ayrı değerlendiriliyor ve izin veriliyor.

Bu arada, Türkiye'de öğrenim hayatını devam ettiren ve ülkeye dönmesi beklenen yaklaşık bin KKTC'li öğrenci için Güzelyurt'ta bulunan 440 odalı Refika Öğretmen Yurdu, hazır hale getirildi.

Kaynak: DHA