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Türkiye'den Kovid-19'la mücadelede Bangladeş'e destek

Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği koordinasyonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdaki Bangladeşli ihtiyaç sahibi 3 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı.

23.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:14
Türkiye'den Kovid-19'la mücadelede Bangladeş'e destek
Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği koordinasyonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdaki Bangladeşli ihtiyaç sahibi 3 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Dakka Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği himayesinde ve TİKA'nın organizasyonuyla yardım kampanyası düzenledi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) da iş birliğinde toplanan bağışlarla, Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumdaki Bangladeşli ailelere temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıtıldı.
"Dost ülke Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum"
Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, yardım kolilerinin teslim törenindeki konuşmasında, ramazan ayı öncesi salgından en çok etkilenen ihtiyaç sahibi halka yardım etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Turan, "Bizler, iki kardeş ülke arasındaki dayanışmanın hep devam etmesini istiyoruz. Dağıtımın, bizim için çok önemli bir gün olan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olmasından da çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.
Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atiqul İslam, düşük gelirli halkın Kovid-19 salgınından çok fazla etkilendiğini belirterek, böylesine zor bir dönemde kendilerine verilen desteğin oldukça önemli olduğunu ifade etti.
İslam, "Dost ülke Türkiye'nin bize verdiği bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.
TİKA Dakka Koordinatörü Dr. İsmail Gündoğdu, Başkanlığın dünyanın birçok ülkesinde insani yardım, eğitim ve kalkınma projelerine destek verdiğine değinerek, 2014'ten bu yana Bangladeş'te faaliyet yürüttüklerini kaydetti.
Gündoğdu, TİKA'nın sadece Arakan mülteci kamplarında değil, Bangladeş'in her bölgesinde birçok proje yaptığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınından etkilenen dost ülke halkına ramazan paketi dağıtmaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.
Bangladeş genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle 24 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Söz konusu yasaktan en fazla günlük ücret karşılığı geçimini sağlayanlar etkileniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bangladeş, Türkiye, AFAD, Güncel , Haber
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