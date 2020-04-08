Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya korona virüsü nedeniyle yardım eli

Korona virüsü salgının yayılmasının ardından Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya tıbbi malzemelerle dolu yardım paketleri gönderildi.

08.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:15
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya korona virüsü nedeniyle yardım eli
Korona virüsü salgının yayılmasının ardından Türkiye 'den Kuzey Makedonya 'ya tıbbi malzemelerle dolu yardım paketleri gönderildi.
Çin'de ortaya çıkan dünya çapında 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Türkiye, dış ülkelere yardımını sürdürüyor. Korona virüs salgınının Kuzey Makedonya'da da yayılması nedeniyle Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya uçakla tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım paketi gönderildi.
Kuzey Makedonya'ya 50 bin maske, bin koruyucu elbise ve bin Covid-19 testinden oluşan yardım paketini getiren askeri uçaklarını Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mevkidaşı Pendarovski'ye mektup
Dışişleri Bakanı Dimitrov dost ülke Türkiye'den gelen yardımları kabul etmeye geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye gönderilen mektubun bir bölümünü okudu. Dışişleri Bakanı Dimitrov, "Ülkemizin Cumhurbaşkanı Pendarovski adına gelen yardım için teşekkür edip kendisine gönderilen mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamandaki başarılarımızı, NATO üyeliğimizi ve AB ile müzakerelerin başlatılma kararını tebrik ederek şöyle dedi. 'Dostumuz ve şimdi de müttefikimiz olarak umarım siz de yakında tekrar huzurlu ve sağlıklı yaşamaya başlayacaksınız' Tekrar teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
İçinde bulunduğumuz günlerde liderlik ve uluslararası dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Büyükelçi Sekizkök ise, "Bu anlayışla Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelere salgınla mücadelede destek vermek için sağlık malzemesi göndermektedir" dedi. Büyükelçi Sekizkök ayrıca, "Elbette ki halklarımızın asırlar boyunca birlikte var oldukları Balkanlar ve bu toprakların kalbinde yer alan Makedonya iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de Türkiye'nin ve Türk halkının her zaman gönlünde olmuştur. Kardeşlik ve dostluk kavramlarının lafzına ve ruhuna önem veririz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının sevgi, dostluk ve selamlarıyla bugün Üsküp'e ulaşan sağlık malzemesinin bir nebze olsun Makedonya halkının yaralarını sarmasına yardımcı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Öte yandan 617 korona virüsü vakasının bulunduğu Kuzey Makedonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya korona virüsü nedeniyle yardım eli - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:20: Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 812'ye yükseldi - Haber 20:20: Kovid-19, New York'ta 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldı - Haber 20:19: Fransa'dan geldi Türkiye'de koronayı yendi - Haber 20:18: İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor - Haber 20:18: Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin