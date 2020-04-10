Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'den Lübnan'a Kovid-19'la mücadele yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Lübnan'a gıda yardımında bulundu.

10.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:28
Türkiye'den Lübnan'a Kovid-19'la mücadele yardımı

Türkiye , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Lübnan 'a gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden ulaştırılan yardımlar, ülkenin en yoksul bölgesi Trablusşam ve Akkar kentlerindeki 600'ü aşkın aileyle paylaşıldı.

Makarna, ayçiçek yağı, pirinç, süt tozu ve şeker gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolileri, Trablusşam'daki ihtiyaç sahibi aileler ile Akkar kentine bağlı Türkmen Aydamun ve Kavaşra köylerinde dağıtıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti, dünyanın korona salgınıyla mücadele ettiği bu dönemde kardeş Lübnan halkının salgın ile mücadelesine katkı sağlamak istemiştir." ifadelerini kullandı.

Eski Aydamon Belediye Başkanı Kemal Maksud da dünyanın birçok noktasındaki kardeşlerini unutmayan Türkiye'nin bu zor günlerde Lübnanlı kardeşlerini de yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye'nin Lübnanlılara ve özellikle Türkmen soydaşlarına her zaman destek olduğunu dile getiren Maksud, söz konusu yardımların, Kovid-19 salgınına karşı hükümetin ilan ettiği seferberlik kararı kapsamında iş yerlerinin kapanmasıyla gıda sıkıntısı yaşayan ailelere verilen önemi gösterdiğini ifade etti.

TİKA'dan tıbbi malzeme yardımı geliyor

Bu arada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da gelecek günlerde Lübnan'a tıbbi malzeme yardımında bulunması bekleniyor. TİKA'nın yardımları, maske, gözlük, sterilizasyon makinesi, eldiven gibi malzemelerden oluşacak.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 609, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 20 olarak açıklamıştı.

Lübnan'da yaşayan bir Türk vatandaşı da hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, Kovid-19 salgınına büyük bir ekonomik krizin ortasında yakalandı.

Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en sıkıntılı dönemi yaşadığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Lübnan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'den Lübnan'a Kovid-19'la mücadele yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Edirne'deki köylerde vatandaşlara maske dağıtıldı - Haber 17:02: Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı - Haber 17:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı - Haber 17:01: Başkan Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı - Haber 17:00: Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: "Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım" - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber