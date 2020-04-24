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Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Countinadores Derneği ve Maputo Belediyesi iş birliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve malzemeleri vermeye başladı.

24.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:58
Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Countinadores Derneği ve Maputo Belediyesi iş birliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve malzemeleri vermeye başladı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hijyen Bilincinin Arttırılması" projesi kapsamında 7 yetimhane ve yaşlı bakımevi ziyaret edilip salgına karşı korunma yollarıyla ilgili eğitim verilmesi ve hijyen malzemesi temin edilmesi planlanıyor.
İlk çalışma, 1 Mayıs Yetimhanesi'nde Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, TİKA, Maputo Belediyesi ve Countinadores Derneği yetkililerinin katılımıyla yapıldı.
Countinadores Derneği Başkanı Danilo Teixeira, TİKA ve Türkiye ile çalışmaktan mutlu olduğunu, bu sayede en yüksek risk grubunda olan kişilere ulaşabileceklerini belirtti.
Kızıltan ise 23 Nisan her zamanki gibi kutlanamasa da çocuklarla bu faaliyette bulunmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Çocuklara ellerini nasıl yıkamaları ve hastalıktan nasıl korunmaları gerektiğinin anlatılmasının ardından hijyen malzemeleri yetimhaneye teslim edildi.
Proje kapsamında 6 yetimhane ve yaşlı bakımevi daha ziyaret edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Maputo, Güncel , Haber
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