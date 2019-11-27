Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak

Reuters'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, NATO'nun savunma planının onaylanması konusunda Türkiye'yi ikna girişimine, Ankara'nın terör örgütü YPG konusundaki talepleri karşılanana kadar direneceğini bildirdi.Kaynaklar, Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlere karşı Ankara'daki NATO Konseyi Toplantısı'nda bir savunma planı onaylandığını hatırlattı.,

"TÜRKİYE İÇİN YAPILAN ONAYLANMADAN BAŞKA PLAN ONAYLANMAYACAK"

Planın içeriğinde terör örgütü PKK/YPG'nin de olduğuna dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak bazı ülkelerin bu plana rezerv koyduğu belirtildi. Bu adım karşısında Türkiye'nin kendisine yönelik tehditlere ilişkin savunma planı NATO tarafından yayınlanmadan, başka bir savunma planının yayınlanmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Türkiye'nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenlerin Türkiye için hazırlanan planda da olumlu adım atması gerektiğine dikkat çekildi.

"AYNI DUYARLIĞINI BİZE DE GÖSTERSİNLER"

Türk yetkili, "Biz de bu yüzden, eğer bizim savunma planımız yayınlanmadığı takdirde, diğer planların (Baltık ülkeleri ve Polonya ) yayınlanmasına izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Baltık ülkeleriyle ilgili planların yayınlanmasını isteyenler aynı duyarlılığı bizim için de göstersinler" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı 'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Ankara da NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıktı.

NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor. Türkiye'nin onayı olmadan bu planın hayata geçirilmesi oldukça zor gözüküyor.

Baltık ülkeleri ve Polonya'yı savunma planı, Rusya'nın tek taraflı olarak Kırım'ı 2014 yılında ilhakının ardından ilk kez gündeme gelmişti.