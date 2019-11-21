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- Türkiye'den "Nijer'e 3 Eser"

- Türkiye'den "Nijer'e 3 Eser"NİAMEY - Nijer'de binlerce insanın faydalanacağı Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı ve Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu ile Ömer Muhtar Camisi'nin açılışları gerçekleştirildi.

21.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:51
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NİAMEY - Nijer'de binlerce insanın faydalanacağı Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı ve Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu ile Ömer Muhtar Camisi'nin açılışları gerçekleştirildi.
Hayırsever gençlerin destekleriyle başlatılan "Nijer'e 3 Eser" projesi tamamlandı. Tamamlanan proje ile Nijer'de Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı, Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu ve Ömer Muhtar Camii hizmete açıldı. Açılışları gerçekleştirmek üzere Nijer'e giden Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Abdullah Muhammet İslam, zorlu ve büyük bir proje olmasına rağmen, çalışmayı sahiplenerek 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını sağlayan gençlere teşekkür etti. Abdullah Muhammet İslam, proje detaylarını şu şekilde özetledi:
Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı
Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı, başkent Niamey'e 150 kilometre uzaklıktaki Tillabery şehrinin Doundou Bongou köyünde inşa edildi. Projede doğum odası, muayene odası, aşı odası, dinlenme odası, depo, mutfak, banyo, danışma odası, bekleme yeri ve tuvalet bulunuyor. Bölgede, sağlık şartları çok kötü olmasından dolayı basit medikal tedavi ile iyileşebilecek hastalar sağlıklarına kavuşamıyor. Doğum hizmeti veren bir ünite olmadığı için de doğumlarda oluşabilecek komplikasyonlar engellenemiyor. Bu sağlık ocağı ile birlikte aşı, medikal tedavi ve ilk yardım gibi hizmetlerin kolaylıkla verilebilmesi ve bu sayede bebeklerin hastalanma oranının düşmesi bekleniyor.
Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu
Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu, başkent Niamey'e 25 kilometre uzaklıktaki Flankey Beri köyünde inşa edildi. Proje ile birlikte maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli eğitim alamayan Müslüman çocukların daha sağlıklı ve daha kaliteli eğitim alması hedefleniyor. Köyde Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu öncesinde sazlıklardan ve ağaçlardan yapılmış olan kullanışsız bir okul bulunuyordu.
Ömer Muhtar Camii
Ömer Muhtar Camii, Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı gibi yine başkent Niamey'e 150 kilometre uzaklıktaki Tillabery şehrinin Dounbou Bangou köyünde inşa edildi. Proje ile birlikte cami kültürünün yaygınlaştırılarak Nijer'de farklı kabileler arasındaki kardeşlik bağını güçlendirme ve dayanışma geleneğinin sürdürülmesi hedefleniyor. Cami ile birlikte ayrıca Kur'an eğitimi verilecek mekanların yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.
- Türkiye'den

Ömer Muhtar, Türkiye, Nijer, Güncel

Kaynak: İHA


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