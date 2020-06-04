Türkiye'den Nijer'e yardım eli

Nijer'e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

Türkiye'den Nijer'e yardım eli
04.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:36
Nijer'e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Korona virüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce 80'nin üzerinde ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan cerrahi maske, N-95 maske, koruyucu gözlük ve tulum bu seferde Nijer'e gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından Nijer'e hareket etti.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var"

Nijer'e gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözüne hem Türkçe hem de Fransızca yer verilirken, alta iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Nijer halkına sevgilerle" notu ise dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Etimesgut, Türkiye, Nijer, Güncel, Haber

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