17.06.2019 22:13
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Türkiye'den Nijerya'daki terör eylemine kınama

Türkiye

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen terör eylemini kınadı.

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen terör eylemini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.
Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Borno Eyalet Direktörü Usman Kachalla, eyalete bağlı Mandarari köyünde dün gece terör örgütü Boko Haram mensuplarının 3 ayrı intihar saldırısı düzenlediğini belirtmişti. Saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
Afrika, Türkiye, Nijerya, Güncel

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