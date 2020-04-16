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- Türkiye'den pandemi döneminde Kosova ile dayanışma

- Türkiye'den pandemi döneminde Kosova ile dayanışma Türkiye dost ülkelerden Kosova'ya yardımlarını sürdürerek, korona virüs salgınının önlenmesi mücadelesinde bu kardeş ülkenin yanında olduğu mesajını bir kez daha verdi.

16.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:34
- Türkiye 'den pandemi döneminde Kosova ile dayanışma
PRİŞTİNE - Türkiye dost ülkelerden Kosova'ya yardımlarını sürdürerek, korona virüs salgınının önlenmesi mücadelesinde bu kardeş ülkenin yanında olduğu mesajını bir kez daha verdi.
Türk devleti ve halkının dayanışma belirtisi olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kosova'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, başkent Priştine 'de sosyal barış ve refahın korunması için başta yaşlı ve kronik hastalara gıda yardımında bulundu.Yardımlar, günlük çalışanlar ve sosyal durumu kötü olan aileleri de kapsadı. TİKA, Kosova genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı bin 600 yardım paketinden 370'ni Priştine'deki ailelere dağıttı.
Bu münasebetle düzenlenen törende konuşan Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti, yardımlardan dolayı teşekkürlerini ifade ederek, Türkiye devlet olarak ve TİKA Ajans olarak Priştine'ye sürekli olarak yardımlarda bulunduğuna vurgu yaptı. "Türkiye ve TİKA bugün en zorlu şartlar içinde bulunduğumuz bugünlerde Türkiye ile TİKA yanımızdalar" diyen Ahmeti, gerçek dostların kötü durumlarda kendilerini belli ettiklerini belirtti. Türkiye'den yardımların durmayacağı inancıyla bugün Priştine belediyesinde sosyal durumları kötü olan 300 aile ile Türklerin de aralarında bulunduğu azınlıktaki topluluklardan 70 aileye olmak üzere toplam 370 yardım paketi dağıtmaya başlayacaklarını söyledi.
TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran da bin 600 paketin Kosova'nın 10 belediyesinde dağıtılacağını belirterek, paketlerin ihtiyaç sahibi ailelere bir kaç gün içinde ulaştırılacağını kaydetti. Ceran, Ramazan ayına girilmeden önce yardım paketlerinin ailelere ulaştırılacağına işaret etti.
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlıktan önce de dayanışma içinde oldukları bir ülkeyi teşkil ettiğini hatırlatarak, "İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları, dayanışmanın önemini bize bir kez daha gösterdi. Biz Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla" Biz Bize Yeteriz Türkiye" isimli bir dayanışma kampanyası başlattık. Ancak yurt dışındaki dostlarımızla da dayanışmamızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kosova da dahil balkanlardaki dostlarımıza yardımlarımız ilettik. Bugün de TİKA'mızla Kosova ile dayanışmamızı sürdürdüğümüz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri Priştine belediyesindeki ailelere, tüm partilerden oluşan belediye meclis üyeleri ve gönüllüler tarafından dağıtılacak. - Türkiye’den pandemi döneminde Kosova ile dayanışma

Kaynak: İHA

Etiketler: Priştine, Türkiye, Kosova, Güncel
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