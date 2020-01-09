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Türkiye'den Peru'ya sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı

Türkiye, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenler için Güney Amerika ülkesi Peru'ya başsağlığı dileğinde bulundu.

09.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:16Türkiye'den Peru'ya sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı
, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenler için Güney Amerika ülkesi Peru'ya başsağlığı dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıplarına ve ağır hasara yol açtığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Felaketlerde yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Peru halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Peru'da şiddetli yağışın bazı eyaletlerde neden olduğu sellerde 28 kişi yaşamını yitirmişti.

Güney Amerika, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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