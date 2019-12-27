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Türkiye'den Rasulayn'a elektrik

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından elektrik tesislerinde onarım işlemleri devam ediyor.

27.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:11 Türkiye'den Rasulayn'a elektrik
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından elektrik tesislerinde onarım işlemleri devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan alınan Suriye'nin Rasulayn'da hayatın normale dönmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gerekli tesislerde onarım işlemleri gerçekleştirerek, ilçeye elektrik verilmesini sağladı. Onarım işlemlerinin ardından sokaklar aydınlatılırken, evlerde elektrik kullanımı başladı.

İlçede hayatını normale dönme çalışmaları kapsamında bölgede çalışmalar sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG bölgeden ayrılmadan önce elektrik tesislerine düzenlediği saldırılar ve yerleştirdiği mayınlarla zarar vermişti. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, TSK, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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