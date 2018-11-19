Türkiye'den Rumların Tek Yanlı Arama Çalışmalarına İştirak Eden Şirketlere Uyarı

Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil
'in Rumlarla anlaşıp Kıbrıs
açıklarında gaz ve petrol aramasına tepki göstererek, "Rumların tek yanlı arama çalışmalarına iştirak eden şirketlere ikazımızı yineliyoruz" dedi.
Aksoy, "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC
'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında arama faaliyeti başlatmasına ilişkin bir soru üzerine, "Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir" dedi.
Aksoy, şöyle devam etti: "Doğal kaynakların sadece Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu söyleyerek, Rum yönetimini Doğu Akdeniz
'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Doğal kaynakların paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız."
Exxon Mobil,Dışişleri Bakanlığı,Kıbrıs
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:51