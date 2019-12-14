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Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı

İŞ Konfederasyonu, Memur-Sen ve Medya İşçileri Sendikası yetkilileri, Fas Ulusal İşçi Birliği (UNTM) 7. Genel Kurulu'na katıldı.

14.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:16Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı
HAK-İŞ Konfederasyonu, Memur-Sen ve Medya İşçileri Sendikası yetkilileri, Ulusal İşçi Birliği (UNTM) 7. Genel Kurulu'na katıldı.
Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika bölgesinde gerçekleşen Genel Kurul'a HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve Medya İşçileri Sendikası Başkanı Sezai Ballı iştirak etti.
Genel Kurul kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Arslan, HAK-İŞ'in Fas'taki UNTM ve Fas İşçileri Genel Birliği (UGTM) gibi sendikalarla güçlü ilişkileri olduğunu söyledi.
Bu sendikalarla ilişkilerini pekiştirmeyi istediklerini belirten Arslan, Fas halkının ve ülkedeki sendikal hareketin, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde Türkiye'ye verdiği desteği takdir ettiklerini ifade etti.
Arslan, UNTM ile HAK-İŞ arasında özellikle Kudüs ve Filistin'in desteklenmesi konusunda önemli ilişkiler olduğunu aktardı.
Öztürk ise UNTM Genel Kurulu'na katılarak özelde Fas'ta, genelde ise tüm dünyadaki işçi sınıfının yararına olacak sonuçlar alınmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Memur Sen, İşçi, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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