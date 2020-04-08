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Türkiye'den Sırbistan'a tıbbi yardım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, ilk durağı Sırbistan'a ulaştı.

08.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:26
Türkiye'den Sırbistan'a tıbbi yardım
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye 'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, ilk durağı Sırbistan'a ulaştı.
Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağı, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Sırbistan makamlarına teslim edildi.
Bakan Vulin, burada yaptığı açıklamada, bu gibi zor dönemlerde sadece dost halkların ve ülkelerin tanınmadığını, aynı zamanda geleceğin de görüldüğünü belirterek, "Böyle en zor zamanlarda, biz gelecek politikamızı da inşa ediyoruz. Sırbistan, ona yardım edenleri, onun yanında olanları her zaman hatırlayacaktır." dedi.
"Doğru zamanda ulaşan" bu yardım için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Vulin, bir kez daha Sırbistan halkına salgınla mücadelede ellerinden geleni yapma çağrısında bulunarak, aksi halde hiçbir yardımın yeterli olmayacağını vurguladı.
Büyükelçi Bilgiç de zor bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, "dost ülke" Sırbistan'ın bu felaketten en az zararla çıkması temennisinde bulundu.
Türklerin "Dost kara günde belli olur" atasözünü anımsatan Bilgiç, yapılan yardımların Sırbistan'daki tüm sağlık sorunlarını çözmeyeceğini ancak Türkiye'nin bu zor anlarda Sırbistan'ın yanında olduğunu göstermek istediğini kaydetti.
Bu sabah Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan A400M tipi kargo uçağı, Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya da Türkiye'nin yardımlarını ulaştıracak.
Uçaktaki yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ifadeleri yer alıyor.
Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel
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