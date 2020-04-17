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Türkiye'den Somali'ye malzeme yardımı

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali'ye götüren askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

17.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:34
Türkiye'den Somali'ye malzeme yardımı
Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali 'ye götüren askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

Türkiye , Korona virüsle (Covid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla diğer ülkelere yardım malzemeleri göndermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali'ye götüren Türk Hava Kuvvetlerine bağlı A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

Yardım paketleri, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da yetkililere teslim edilecek.

Türkiye, daha önce İspanya, İtalya ve İngiltere ile Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya da malzeme yardımında bulunmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ankara, Somali, Politika
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