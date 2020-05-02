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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği yardımla ilgili, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak.

02.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği yardımla ilgili, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak." dedi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." ifadelerini kullandı.
Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazı gönderilen ilk yabancı ülke
Öte yandan, Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, dün gece Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi nakliye uçağına yüklendi.
Uçakta, ilk etapta 5 bin adet üretilen yerli yoğun bakım solunum cihazından 10 adet, tanı kiti, tulum ve maske gibi çok sayıda önleyici sağlık malzemesi yer aldı.
Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 günde seri üretimine başlanan yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke, hiç solunum cihazının olmadığı öğrenilen Somali oldu.
Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilen yardım malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak havalandı. Türkiye’den Somali’ye tıbbi yardım

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Somali, Güncel, Haber

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