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Türkiye'den Somalili selzedelere yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve çok sayıda Türk yardım kuruluşu, Somali'de yaşanan sel felaketinden etkilenen binlerce kişiye yardım eli uzattı.

25.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:58Türkiye'den Somalili selzedelere yardım eli
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve çok sayıda Türk yardım kuruluşu, 'de yaşanan sel felaketinden etkilenen binlerce kişiye yardım eli uzattı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanlığı ve 'nin Mogadişu Büyükelçiliği koordinasyonunda, TİKA başta olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar bölgedeki ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye insani yardımda bulunuldu.
Türk kurumlarının felaket bölgesinde yaptığı yaklaşık 250 tonluk gıda ve barınma yardımı halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.
TİKA ayrıca sel felaketinden en çok etkilenen, Şabella Nehri kıyısında bulunan Beledweyne şehrindeki 2 bin aileye temizlik ve hijyen malzemesi temin etti.
Yardım organizasyonuna katılan Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve Beledweyne Belediye Başkanı Safia Abdi Abdullah, Türkiye'ye teşekkür etti.
Somali'de muson yağmurlarının bu yıl beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, ülkenin pek çok bölgesinde su taşkını ve sel felaketi yaşandı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre felaket nedeniyle 370 bin kişi yerinden oldu.

Türkiye, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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