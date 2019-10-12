Türkiye'den "standardizasyon" atağı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, kurumun standardizasyon süreçlerinde etkili olabilmek için yeni adımlar attığını belirterek, "Kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında etkin bir güce kavuşmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, standartların, başta sosyal, ekonomik ve kültürel olmak üzere hayatın her alanında düzen tesis etmek amacıyla oluşturulan kurallar olduğunu söyledi.

TSE'nin kalite sistem belgelendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğüne ve kalitenin tüm kurumlarda vazgeçilmez bir unsur olmasını sağlamak için çalıştığına işaret eden Şahin, "Enstitü olarak, Türk ürünlerinin yabancı pazarlarda kabul edilebilirliğini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin standardizasyon alanında dünya devleriyle aynı kulvarda olması gerekiyor." diye konuştu.

Şahin, 16 Ekim'de 65'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak TSE'nin dünya ölçeğinde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun, bölgesel ölçekte de Avrupa standardizasyon kuruluşları Avrupa Standartlar Komitesi ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin tam üyesi olduğunu ifade ederek, kurumun bu üyelikler sayesinde söz konusu kuruluşların standart hazırlama çalışmalarına aktif katılabildiğini bildirdi.

"Standardizasyonda etkin bir güce kavuşmalıyız"

TSE'nin standardizasyon süreçlerinde etkili olabilmek için yeni adımlar attığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi iş birliğinde başlattığımız projedir. Proje çerçevesinde paydaşlarımızın taslak standartlara görüş verirken kullandığı programı değiştiriyor, interaktif web sayfasıyla çalışmalardan pratik haberdar olma yolunu açıyoruz. Böylece ayna komitelerde ülke görüşünün online ortamda alınması, yüz yüze toplantılar yerine dijital ortamdan müzakereler yürütülmesi mümkün olacak."

Şahin, TSE'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'de standardizasyonun ülke için taşıdığı önemi anlatmaya, bu konuda tüm kesimlerin bilinçlenmesine yönelik toplantı, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemeye devam edeceğini dile getirdi.

Kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında etkin bir güce kavuşmak mecburiyetinde olunduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Hedef pazarlara engelsiz girebilmemizin anahtarı standardizasyon ve uygunluk değerlendirmelerindedir. Artık standartlara uymakla yetinmeyip onları hazırlayan tarafta daha etkin şekilde yer almak, içinde bulunduğumuz küresel şartları ve ulusal hedeflerimizi düşündüğümüzde ülkemiz için zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle uluslararası standardizasyon çalışmalarımızı geliştirecek her türlü katkı yüksek öneme sahiptir."

Uluslararası zirve

Şahin, ayrıca 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nde İstanbul'da Uluslararası Standardizasyon Zirvesi düzenleyecekleri bilgisini vererek, "Zirvede, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Başkanı John Walter, Avrupa Elektroteknik Komitesi Başkanı Dany Sturtewagen ve Uluslararası Belgelendirme Ağı Başkanı Alex Stoichitoiu'nun da katılımıyla 'Standardlara Yön Ver' sloganı ile standardizasyonda yeni bir süreci ülkemizde başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA