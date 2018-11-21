Türkiye'den Sudan'da Yatırımları Arttırma Sözü

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:02



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay üç günlük Sudan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki petrol ve tarım yatırımlarının arttırılacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay üç günlük Sudan ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Oktay, "İki ülke mümkün olan en kısa sürede anlaşmaları uygulamaya koymayı ve böylece Hartum'un konumunu ve Sudan'ın bölgedeki statüsünü artırmayı amaçlıyor" dedi. Türkiye'nin, Sudan'da eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarını hatırlatan Oktay, iki ülke arasındaki ortak askeri işbirliğinin de çok farklı olduğunu belirtti. Oktay, iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak için Sudan'da bir Türk bankası açacaklarını ifade ederek, ayrıca turizmi teşvik etmek için Türk Hava Yolları'nın Hartum ve Port Sudan'a yaptığı seferleri artırmaya söz verdi. Oktay, Türkiye'nin Sudan'daki petrol ve tarım yatırımlarının da arttırılacağı sözünü verdi.Sudan-Türkiye ilişkileri, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Aralık ayında Sudan'a yaptığı ziyaretin ardından yüksek seviyeye ulaşmıştı. - HARTUM