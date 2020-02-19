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Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'de rejimin "terörle mücadele" bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söyledi.

19.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:35Türkiye'den Suriye'ye İdlib'den çekilmesi için 10 gün süre
'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye ( 'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, 'de rejimin "terörle mücadele" bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söyledi.
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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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