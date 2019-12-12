Haberler » Güncel » Türkiye'den Tal Abyad'a elektrik - Haber

Türkiye'den Tal Abyad'a elektrik

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için elektrik tesisleri yaparak ilçeye elektrik vermeye devam ediyor.

12.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:12Türkiye'den Tal Abyad'a elektrik
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordusu, Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için elektrik tesisleri yaparak ilçeye elektrik vermeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) çalışmalarına devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden ayrılmadan önce mayın patlatarak zarar verdiği elektrik tesisi onarıldı. Onarımın ardından ilçeye elektrik verildi. Daha önce hastaneler, okullar, ibadet yerlerine elektrik verilirken bu kez de sivillerin evlerine elektrik verilmesi sağlandı.

Yaklaşık 10 gün önce Suluk ilçesinde ve Rasulayn'da elektrik tesislerine yönelik gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Tel Abyad'da çalışmalar başlamıştı. - TEL ABYAD

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04 Ağrı ve Ardahan'da öğrencileri ısıtan yardım - Haber
15:04 Mardin'de öğrencilere kuaför hizmeti - Haber
15:03 Amasya'da kaçak içki operasyonu - Haber
15:03 Kayıp büyükbaşları jandarma buldu - Haber
14:58 Derebucak'ta kar yağışı - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 15:06:15