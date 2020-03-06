Türkiye'den tarafsız ve uzlaştırıcı strateji

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten toplantıda, posta sektörünün 4 yıllık sürecini şekillendiren İstanbul Stratejisinin temel unsurları olan inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık prensiplerine odaklanıldığını belirtti. UPU'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Gülten, Türkiye 'nin başkanlığı süresince tarafsız ve uzlaştırıcı bir liderlik rolü üstlendiğini ifade etti.

Dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu özelliğini taşıyan UPU'nun dönem başkanlığının, Türkiye'ye ve dünya posta sektörüne önemli katkılarının olduğunu dile getiren Gülten şöyle konuştu: "192 üye ülke ile dünyanın her yerine ulaşan; hükümetler, düzenleyiciler ve belirlenmiş işletmeciler arasındaki iş birliğini sağlayan Birliğimiz, bizlere eşsiz bir platform ve ağ sağlamaktadır.Bizim üstümüze düşen de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine gereken katkıyı sağlama anlayışı doğrultusunda sektörel olarak global ölçekte sorumluluklarımızı etkin bir şekilde yerine getirmektir.Bu dönemde yapılan yoğun ve değerli çalışmalar sayesinde birçok alanda reform niteliğinde sonuçlar elde edilmiştir."

Türkiye olarak UPU'nun global ölçekteki öneminin yanı sıra her bir üye ülke için büyük bir avantaj sağladığına inandıklarından söz eden Gülten, "UPU'nun tek posta toprağı ilkesinin, tüm dünya vatandaşlarına erişen ortak standartlarda hizmet sunulması anlayışının, bu ortak standartlara ulaşma yolunda sağlanan iş birliğinin değerli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz.Türkiye adına İdari Konsey Başkanlığı görevini yerine getirirken temel bakış açımız da bu anlayışla şekillenmiştir" diye konuştu.

TOPLANTIDA FİLİSTİN VE KATAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

UPU İdari Konsey Toplantısının son gününde Filistin ve Katar ile ilgili verilen iki ayrı teklif görüşüldü.UPU üyesi olmayan ve "öncelikli gözlemci" statüsünde olan Filistin'in küresel posta sistemine entegrasyonu ve postalarını alıp-vermede yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla Cezayir tarafından sunulan teklif, Türkiye'nin de güçlü desteğiyle kabul edildi. Türkiye adına söz alan PTT temsilcileri Filistin'in yanında tavır alarak "Filistin'in posta alıp verme ve küresel sisteme dahil olma noktasında yıllardır yaşadığı sorunların çözümü ve bölgede posta hizmetlerinin geliştirilmesi adına sunulan teklifi destekliyoruz" dedi.

Diğer taraftan 2017 yılında Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik aldığı bir dizi tedbirin bir parçası olarak Katar'la posta hizmetlerini askıya almaları nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için Katar'ın UPU nezdinde hakemlik sürecinin işletilmesine dair verdiği teklif, hararetli tartışmalardan sonra kabul edildi.

Konu hakkında toplantıda söz alarak Türkiye'nin görüşünü ifade eden PTT AŞ yetkilileri şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye olarak posta hizmetlerinin kesintisiz sağlanmasını Birliğimizin misyonunun gereği olduğunu ve bu doğrultuda posta ağının işlerliğinin sağlanması adına üye ülkeler arasındaki sorunların çözümü amacıyla UPU içerisinde tesis edilen mekanizmaların işletilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bireylerin haberleşme özgürlüğünün politik kaygıların ötesinde bir hak olduğunu düşünerek çözüm mekanizmalarını işletmemiz gerekmektedir. Bu nedenle daha önce İdari Konsey tarafından alınan ilke kararını da göz önünde bulundurarak Katar'ın teklifini destekliyoruz."

UPU'DA CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

UPU İdari Konsey Genel Kurulu'nda ele alınan konulardan biri de Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine yönelik; UPU'nun gerek bütün yazılı metinlerinin gözden geçirilmesine gerekse toplantılarındaki konuşma dilinde cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dilin kullanılmasına yönelik çalışmaların başlatılması amacıyla sunulan teklif oldu. PTT AŞ yetkilileri teklife ilişkin Türkiye adına söz alarak, "Bundan 86 yıl önce, Türkiye'nin kadınlara milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu" vurgulayarak desteğini ifade etmiş ve Türkiye'nin de desteğiyle cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar temelindeki bu teklif kabul edildi.