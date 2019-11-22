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Türkiye'den Türk dünyası kütüphanelerine Türkçe kitap desteği

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (İLESAM), "Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı" adlı projesi kapsamında Kırgızistan'a 10 bin Türkçe kitap bağışlandı.

22.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:06Türkiye'den Türk dünyası kütüphanelerine Türkçe kitap desteği
İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (İLESAM), "Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı" adlı projesi kapsamında Kırgızistan'a 10 bin Türkçe kitap bağışlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Kırgızistan Milli Kütüphanesi'nde kurduğu Kırgızistan-Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde kitap teslim töreni düzenlendi.
TİKA'nın katkılarıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde İLESAM tarafından Kırgızistan Milli Kütüphanesi'ne 4 bin 500, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine 2 bin kitap bağışlandı, 3 bin 500 kitabın da 12 üniversiteye ulaştırılacağı belirtildi.
Söz konusu kitaplar daha sonra Kırgızistan Milli Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dijital Çağda Kitap ve Okuma" konulu "Kütüphanede Bir Gece" adlı sosyal etkinlikte kütüphane yetkililerine hibe edildi.
İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, burada yaptığı konuşmada, gelecek yıl Özbekistan'a ve Üsküp'e de kitap bağışlamayı arzu ettiklerini belirterek, "Biz hepimiz kardeşiz. Kardeş dilimizin daha da güçlenmesi ve dilimizin daha da ortak hale gelmesi için bu kitapları size emanet olarak getirdik. Biliyoruz ki siz bu emanete sahip çıkacaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan da söz konusu kitapların gelecek kuşaklara emanet olduğunu dile getirerek, bu hediyelerin bir sembolü olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserini Kırgızistan Milli Kütüphanesi Müdürü Jıldız Bakaşeva'ya takdim etti.

Programa Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Nurjigit Kadirbekov, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Doç.Dr. Nuri Şimşekler, TİKA Bişkek Program Koordinatör Yardımcısı Fatih Çetin, İLESAM Azerbaycan Temsilcisi Heyal Rza katıldı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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