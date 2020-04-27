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Türkiye'den Uganda'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ugandalı ihtiyaç sahipleri için 1000 gıda paketi teslim etti.

27.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:54
Türkiye'den Uganda'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ugandalı ihtiyaç sahipleri için 1000 gıda paketi teslim etti.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan ekonomik krizle mücadele eden Uganda'ya destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuluyor.
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ve TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acun, un, fasulye ve şekerden oluşan 1000 gıda paketini Uganda Başbakanlık Genel İdari İşler Bakanı Mary Karoro Okurut'a teslim etti.
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, Uganda Sağlık Bakanlığına desteklerinin de devam ettiğini söyledi.
Bakan Okurut da Türkiye'nin yaptığı yardım için Uganda Cumhuriyeti adına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel, Haber
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