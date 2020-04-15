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Türkiye'den yaklaşık 4,6 milyon dolarlık ketçap ihracatı

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan ketçabın ihracatından bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 566 bin dolarlık gelir elde edildi.

15.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:04
Türkiye'den yaklaşık 4,6 milyon dolarlık ketçap ihracatı
Bursa 'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere Türkiye 'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan ketçabın ihracatından bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 566 bin dolarlık gelir elde edildi.
AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, yılın ilk 3 ayında gerçekleşen ketçap ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış gösterdi.
Söz konusu sektörde faaliyet gösteren firmalar, en fazla dış satımı Irak'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye yapılan ketçap ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,38 artışla 1 milyon 290 bin dolardan 1 milyon 553 bin dolara yükseldi.
İlk çeyrekte Irak'a yapılan dış satım toplam ketçap ihracatının yüzde 34'ünü oluşturdu.
İhracatta ikinci sırada yer alan İspanya'ya 368 bin dolar seviyesinde ketçap ihracatı gerçekleştirildi.
Geçen yılın ocak-mart döneminde 305 bin dolarlık ürün gönderilen Almanya'ya yapılan dış satım ise yüzde 12,7'lik artışla 344 bin dolar oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 150'lik ihracat artışı
Sektörün önemli pazarlarından İngiltere'ye ilk çeyrekte 272 bin dolarlık ürün gönderildi.
Avrupa ülkelerinden İsveç'e yapılan ihracat, yüzde 20 artışla 196 bin dolardan 235 bin dolara yükseldi.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta ise geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 150'lik artış görüldü. Bu ülkeye gerçekleştirilen dış satım 77 bin dolardan 193 bin dolara çıktı.
Sektördeki firmalar, ayrıca Belçika, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a da 100'er bin doların üzerinde ihracat yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Karacabey, Türkiye, Bursa, Ekonomi
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