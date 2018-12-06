Türkiye'den Yemen'e Acil Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı
, "Yemen
Yardım Bekliyor" sloganıyla başlattığı Acil Yardım Kampanyası çerçevesinde 2 bin 600 aileye gıda paketi dağıttı.
İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen'in Sana, Aden, Al-Mahwit, Al-Hudaydah, Sadah, Marib
, Raymah, Amran
ve Dhamar bölgesinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren 2 bin 600 aileye gıda yardımında bulundu. İçerisinde un, pirinç, şeker, bakliyat, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda yardımlarından 15 bin 600 Yemenli istifade etti.
İnsani Yardım Vakfı,İHH,Yemen
06 Aralık 2018 Perşembe 11:52