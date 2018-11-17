Türkiye'den Yunanistan'a Dostluk Köprüsü

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Bir Deniz İki Yaka Kol Kola-Aynı Denizlerin Dansları ve Şarkıları" etkinliği başladı.Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin isminde bile barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.İlçeye gelen konuk ekiplerin dans performanslarıyla Ege'nin iki yakasını daha çok yaklaştıracaklarını belirten Gencer, "Dünya'nın ve ülkemizin barışa, sevgiye ihtiyacı var. Barışın en önemli mayalarından biri de iki farklı din, dil ve geleneklere sahip Ege'nin iki yakasındaki halk danslarının aynı heyecan ve coşkuyla tek yürek halinde burada sergilenmesidir." dedi.Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Belediyesi katkıları ve Ayvalık Ticaret Odası desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan dans toplulukları, "sirtaki", "rebetika" ve "zeybetiko" danslarını dergiledi.Daha sonra At Arabacılar Meydanı'nda sokak gösterileri yapıldı ve Ayazma Kilisesi ziyaret edildi.