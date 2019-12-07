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Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" sözlerine sert tepki göstererek, "Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

07.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:51

Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" sözlerine 'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Başbakan Miçotakis'in propaganda amaçlı ifadelerine yönelik bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik düşmanca ifadelerine tepki gösterdi.

Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı' adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina'da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

LOZAN ANTLAŞMASI HÜKÜMLERİNE BAKILMALI

Yunan liderliğinin Kurtuluş Savaşı'nda Ege denizine döküldüğünü unutamadığını belirten Aksoy, "Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu'nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

Aksoy, hayalperest ideolojiler yerine iyi komşuluk ilişkilerine dikkati çekerek, "Yunan liderliğini işgalci Yunan ordularına karşı mücadele vererek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Yunanistan Başbakanı Venizelos'un yolundan giderek, hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiryakos Miçotakis

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulunmuş ve "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz. Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine

Yunanistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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