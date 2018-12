Türkiye, Dengelemeyle Toparlama Sürecini Tamamlayacak"

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:24



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni ekonomik programla birlikte bir dengeleme sürecinin geldiğini, son derece başarılı bir dengeleme sürecini yürüttüklerini belirterek, "Gelinen noktada göstergeler de bunu işaret ediyor. Türkiye bundan sonra kısa sürede dengelemeyle toparlama sürecini tamamlayacak. Türkiye ekonomisi, yeniden güçlü bir şekilde yoluna devam edecek." dedi.Kurtulmuş, Best Fm'de Ufuk Karcı'nın sunduğu "Konuşan Türkiye" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı."Türkiye açısından 31 Mart'taki belediye seçimleri, isimlendirildiği kadar kritik bir seçim mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, bu seçimin, yeni sistemin ilk seçimi ve demokrasinin sağlamlaşması olması bakımından önemli olduğunu ifade etti.Gelecek 4 yıl, hiçbir seçimin gerçekleşmeyeceğini hatırlatan Kurtulmuş, bu seçimin merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin uyumunu sağlaması bakımından önemli olduğunu belirtti."İstanbul'da düzenlenecek bir programda adaylar tanıtılacak""Aday belirleme kriteriniz nedir?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, şunları söyledi:"Bu seçimin öneminin biz de farkındayız. Karizmanın gölgesinden istifade ederek, partinin sırtına basarak yükselecek kişilerin değil, kendisinin toplumda bir karşılığı olan, partiye ilave bir oy getirebilecek olan, partinin politik duruşunu kuvvetlendirecek adaylar olmasını tercih ediyoruz. Son derece ince eleyip, sık dokuyarak bu seçim sürecini yürütmeye gayret ettik. İllerin büyük bir kısmı bitti. İlçelerde aynı titizlikle bu süreç yürütülüyor.İnsanlarda bireysel olarak da aranacak bazı vasıfların önemli olduğu üzerinde duruyoruz. Bunlardan birisi, tevazudur. Halka yukarıdan kibir kuleleri gibi, halka emir eriymiş gibi bakan kişiler değil, gerçekten halkın içinde olan, fukaranın sofrasına dizini kırarak oturmasını becerebilen, mütevazi, adaletli, ehliyetli, liyakatli ve millete sadakatli insanlardan adaylarımızın oluşmasına gayret ediyoruz."Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ilçelerle beraber yakında açıklanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışından döndükten sonra, bu konuyla ilgili kendisine son çalışmalar sunulacak. Belli bir zamanlamayla bu yapılan teknik çalışmalar tamamlandığında, İstanbul'da düzenlenecek bir programda adaylar tanıtılacak." dedi."Cumhur İttifakı"na ilişkin soru üzerine ise Kurtulmuş, yerel seçimde de ittifak arayışlarının gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti."Bu kararı, kategorik olarak reddediyoruz"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Andımız'a AK Parti karşı mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:"Danıştay tarafından 5 yıl sonra alınan karar, bir şekilde hükümetin bir uygulaması olan 'Bu andımız artık okunmaktan vazgeçilsin' denilen siyasi karara karşıdır. Bizim jüristokrasi dediğimiz, yani yargıçların Türkiye siyaseti üzerindeki egemenliği, yargıçlar sistemine doğru Türkiye'nin yeniden geriye götürülmesinin simgesel bir işareti gibi duruyor. Bu kararı, kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Siyaset bir karar almış, diyor ki; 'Ben bunu uygulamayacağım.' Danıştay nasıl karar verebilir? Der ki; 'Senin aldığın bu idari karar, falanca yasaya aykırıdır.' Bunu derse, bunun yasal bir anlamı olur. Ama hükümetin aldığı herhangi bir kararın mahiyetine karışır, 'Sen böyle bir karar alamazsın.' derse, bu siyasetin alanını daraltmak, siyaseti hapsetmek olur. Bizim karşı çıktığımız şey budur."Kurtulmuş, "Andımız kararı ile ilgili Danıştay neden 5 yıl bekledi de 5 yıl sonra bir karar verdi?" sorusuna, "Ben bir yargı kurumumuzu toptan suçlayıcı bir şey söylemek istemem ama bu 5 yıl beklemenin mantıklı hiçbir açıklaması olduğunu zannetmiyorum." karşılığını verdi."Başarılı bir dengeleme sürecini yürütüyoruz"Ekonomik gelişmelere de değinen Numan Kurtulmuş, Türkiye yeni sisteme geçtikten sonra döviz kurunda hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmayan bir hareketliliğin ortaya çıktığını söyledi.Kurban Bayramı'ndan önceki hafta neredeyse 9 lira seviyelerine çıkma eğiliminde olan doların, alınan tedbirlerle baskılandığını, büyük bir tsunami şeklinde gelen dalganın önlendiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bunun çok açık bir enflasyon ve fiyat artışı etkisi oldu. Bunun da dengelenmesi lazım. Yeni ekonomik programla birlikte bir dengeleme süreci geliyor. Burada da son derece başarılı bir dengeleme sürecini yürütüyoruz. Gelinen noktada göstergeler de bunu işaret ediyor. Türkiye bundan sonra kısa sürede dengelemeyle toparlama sürecini tamamlayacak. Türkiye ekonomisi, yeniden güçlü bir şekilde yoluna devam edecek." diye konuştu."Türkiye hakkaniyet, adalet prensipleri üzerinde duruyor"Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soru üzerine ise Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Bu meselede Türkiye'nin takındığı tavır, takdire şayandır. Birçok ülke, Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan yönetimiyle olan ilişkilerini, tabiri caizse parasal ilişkiler üzerinden düzenlemeye çalışırken, Türkiye hakkaniyet, adalet prensipleri üzerinde duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bunu bir adalet ve vicdan meselesi olarak gördü. Bu mesele insani bir meseledir, eninde sonunda bu meselenin bütünüyle aydınlatılması için uluslararası camia harekete geçecektir."Af meselesine değinen Kurtulmuş, "MHP'nin af teklifi var. Ayrıca Adalet Bakanlığı ceza indirimi mahiyetinde bir çalışmayı sürdürüyor. Bu çalışma bittikten sonra ortaya çıkacak." dedi.Seçime giren her partinin iddialı olmak durumunda olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Siyasetin bir matematiği var. İstanbul ve Ankara'da, AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından hiçbir sıkıntı görmüyorum. İstanbul ve Ankara'da seçimi alacağımızı görüyorum. Tabii ki bir yarış olacak ama AK Parti, Türkiye'nin her yerinde favori partidir. Çok büyük bir kısmında birinci parti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.İzmir'de de AK Parti'nin yarışın potada olan partisi olacağını, kıran kırana bir yarış gerçekleşeceğini belirten Kurtulmuş, Nihat Zeybekci'nin başarılı bir sonuç elde edeceğini söyledi."Şu dağın kontrolünden bir çıksınlar"Kayyum atanan belediyelere ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Söz konusu belediyeler, devlete karşı, devleti yıkmak amacıyla suç işlemeye aracı oldukları için başkanları görevden alındı. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir uyarıdır. Bu kararı verecek olan biz değil, HDP'dir. HDP, koyacağı adayı dağın talimatıyla mı koyacak? Dağ ile PKK'nın unsurlarıyla, birtakım merkezlerden aldıkları talimatlarla uyumlu adamları mı koyacaklar, yoksa milletin içinden demokratik bir şekilde birilerini mi koyacaklar? Bir an evvel tavsiyemiz, şu dağın kontrolünden bir çıksınlar." ifadelerini kullandı.Numan Kurtulmuş, "Seçime kadar olan 4 aylık süre içinde herhangi bir belediye başkanıyla alakalı, görevden alma durumu yeniden söz konusu olur mu?" sorusuna ise "Bu görevden alma meselesi, herhangi bir fantezi dolayısıyla değil, görevden almaların her birisinin arkasında bazı nedenler vardır. Dolayısıyla bu nedenler oluştuğu takdirde olabilir." karşılığını verdi.