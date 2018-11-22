Türkiye Denizci Bir Ülkedir, Türk Milleti Denizci Bir Millettir"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, "Denizcilik
meşakkatli iş, denizcilik küresel bir iş, yerel kalarak denizde başarılı olma şansınız yok. Yedi denizde bayrağımızı dalgalandıracak ve aynı şekilde de itibarımızı daha da yukarı çıkarmak için uluslararası mevzuata hakim olmamız lazım." dedi.
Yıldırım, Bayraklı
ilçesindeki İzmir
Gemi Trafik Hizmetleri ve Trafik Gözetleme İstasyonları açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerli ve milli imkanlarla yapılan ve Türk milletini, denizcilerini gururlandıran bu projenin hayata geçmiş olmasından büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.
Denizde emniyet konusuna ilişkin ilk projenin 2003'te göreve başladıklarında hayata geçirilen "Boğazlar Trafik Gemi Sistemi" olduğunu belirten Yıldırım, bu projeyi bütün kıyı şeridine ve denizlere genişletme kararı aldıklarını söyledi.
Trafik gözetleme istasyonlarının kuruluş çalışmalarının gemi trafiğinin en yoğun olduğu 3 bölgede başlatıldığını, bunlardan İzmit
ve İzmir'in devreye girdiğini aktaran Yıldırım, bu sistemin Mersin
'de de hizmete alınacağını bildirdi.
Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bu projenin açılışında olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Denizcilik meşakkatli iş, denizcilik küresel bir iş, yerel kalarak denizde başarılı olma şansınız yok. Yedi denizde bayrağımızı dalgalandıracak ve aynı şekilde de itibarımızı daha da yukarı çıkarmak için uluslararası mevzuata hakim olmamız lazım. Hakim olmak da yetmez, uluslararası sularda kara listeye girmeden gemilerimizin bayrak dalgalandırması lazım. Peki hal böyle miydi? 2003'te göreve geldiğimizde Türk gemileri kara listedeydi. Yani başta çıktığı ilk limanda tutuluyor. Bu hem itibarımızı hem de ticaretimizi fevkalade olumsuz etkiliyordu. Arkadaşlarla yaptığımız yoğun çalışmalar, denizcilikte adeta bir değişim ve dönüşümü hayata geçirmemize vesile oldu. Vaktiyle Akdeniz
'i Türk gölü haline getiren Barbaros Hayreddin
Paşalar, Oruç Reislerin izinden giden bugünkü denizcilerimizle iftihar ediyorum."
Yıldırım, Türkiye
'nin kalkınması için bir çivi çakmanın yapılabilecek hizmetlerin en güzeli olduğunu, bu anlayışla 2002'den beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.
"Türkiye 3 kat büyüdü"
Türkiye'nin 16 yılda yapılan yatırımlarla 3 kat büyüdüğünü belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Bölünmüş yollar, tüneller, köprüler, havaalanları, internet, akıl yolları, bütün bunlar Türkiye'nin modernleşmesi yönünde 100. yıl hedeflerimiz adına yapılan anlamlı işlerdir. Sadece bölünmüş yolların ülkemize sağladığı fayda saymakla bitmez. Kazalarda ölümlerin azalması, iller arasındaki mesafelerin ortalama 1,5 saat düşmesi, illerimiz arasındaki ticaretin yüzde 40 artması, Türkiye'nin ülke çapındaki istihdamına ve büyümesine en az yüzde 1 katkı sağlaması, çevreye yönelik daha az egzoz gazı verilmesi, dolayısıyla çevrenin korunması... Bunlar görünen faydalar, görünmeyen faydaları da var."
Yıldırım, sağlık alanında da benzer başarıların yakalandığını, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin çok üzerinde bir sağlık sistemi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kara yollarında ulaştığımız hedeflere denizde de ulaşmak için aynı kararlılıkla, tüm hızımızla çalışmaları sürdürüyoruz. Lafı uzatıp, zurna yapmaya da lüzum yok. İşte hizmet, işte hizmetin sahipleri de burada. Gemi Trafik Hizmetlerinin denizde can ve mal emniyetine çok daha fazla katkı sağlayacağı aşikardır. Bu gelişmiş ülkelerin ancak yapabileceği bir iştir. Türkiye bu anlamda gelişmiş ülkelerle yarışan bir konumdadır. Uluslararası Denizcilik Örgütünde de itibarı yüksek bir ülkedir. Dolayısıyla 'denizlere hakim olan dünyaya hakim olur' sözü, Barbaros Hayreddin Paşa'dan bize bir mirastır. Kara hudutlarımızın uzunluğu, deniz hudutlarımızın sadece üçte biri kadardır. Türkiye denizci bir ülkedir, Türk milleti denizci bir millettir. Denizci millete de denizciliğe hizmet etmek, bu güzel bu projeleri kazandırmak yaraşır."
Yıldırım'ın konuşmasının ardından açılış kurdelası kesildi. TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra merkezde incelemelerde bulundu.
Türkiye,Denizcilik
22 Kasım 2018 Perşembe 15:03