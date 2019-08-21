"Türkiye Denizlerini Keşfedelim" sergisi New York'ta

Performanstan ödün vermeden çevresel sürdürülebilirlik taahhüdü ile üretilen ve bunu global önceliği olarak gören Fairy'nin, denizlerdeki plastiğe dikkat çekmek amacıyla TÜDAV ve CarrefourSA işbirliğinde başlattıkları "Denizi Şansa Bırakma" kampanyası kapsamında destek verdiği "Türkiye Denizlerini Keşfedelim" sergisi, Türkiye'nin dört denizini temsil eden 34 resimden oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciği'nin himayesindeki sergi aynı zamanda hükümetler arası "Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı"na da denk getirilerek daha çok delegenin sergiyi gezmesi ve Türkiye denizleri hakkında bilgi alması amaçlanıyor.

Sergilenecek resimler arasında, TÜDAV ile Fairy'nin yakın zamanda denizlerdeki plastik atıklara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri sahil temizliği resimlerinin yanı sıra 2002 yılında Fethiye'de kurtarılan Kaşalot Balina, iklim değişikliğinden etkilenen türler, yabancı istilacı türler, koruma altındaki köpek balıkları, deniz çayırları ve orfozların yer aldığı sergide ayrıca mavi ekonomi için önemli hale gelen balık çiftlikleri, balık üretimi vekadın balıkçılar da yer alıyor. Deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği konusunda TÜDAV'in yaptığı çalışmalar da sergilenecekler arasında bulunuyor.