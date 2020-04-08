Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor

Türkiye, korona virüsüyle mücadele eden Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

08.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:17
Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor
Türkiye , korona virüsüyle mücadele eden Kosova 'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Türkiye, dış ülkelere yardımını sürdürüyor. Yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Kosova'ya ulaştı. Tıbbı malzeme ve ekipmanları taşıyan uçağı başkent Priştine yakınındaki Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nda Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı Bakanı Lumir Abdixdiku ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Kosova makamlarına teslim edildi.

Sağlık Bakanı Arben Vitia, sağlık malzemelerin teslimi edilmesi vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, korona virüsüyle mücadele edildiği bir süreçte dayanışma ve dostluğun gün yüzünü gördüğü bir olayın içinde olduklarını belirtti. Covid-19 ile başa çıkabilmek ve verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlanmasına yardımcı olacak Türkiye'den Kosova halkına yönelik önemli miktarda tıbbı malzemelerden oluşan yardım aldıklarını kaydeden Bakan Vitia, "İyi dostlar zor günlerde kendini gösterir. Tüm dostlarımız gibi bizim de karşı karşıya kaldığımız bu zor durumda yardım almak, dayanışmadan öte bir insanlık davranışıdır" dedi.

Bakan Vitia Büyükelçi Sakar ve Türk halkına yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Çağrı Sakar yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin gönderdiği yardımları teslim etmek için bir araya geldiklerini kaydetti. Geçtiğimiz Mart ayında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Büyükelçi Sakar, "Kosova'nın talebine olumlu yanıt verebildiğimiz için mutluyuz, yardımlarımızın somut şekilde Kosova'ya ulaştırıyor olmaktan memnunuz. İçinde bulunduğumuz mevcut koşullarda zor günlerde dostlarımızın, dostluklarımızın ve dayanışmanın önemini hepimize hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sakar, bugün sadece Kosova'ya değil diğer dost ülkelere de yardım gönderildiğini hatırlattı.

Altyapı Bakanı Abdixhiku da Türkiye'den gönderilen yardımlar nedeniyle Türk halkı ve Türkiye'ye hükümet adına teşekkürlerini ifade ederek Türkiye'nin de korona virüse karşı aynı mücadeleyi vermesine karşın yardım göndermesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

A-400M tipi kargo uçağı ile gelen yardım malzemelerinin üzerinde gönderilen ülke dillerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan Türkiye'den gönderilen yardımlar Kosova, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'ya ulaştı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kosova, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye destek talebinde bulunan ülkelere yardımını sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Haber 21:46: Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı erkek evinde ölü bulundu - Haber 21:46: Şans Topu çekildi (1) - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere teşekkür - Haber 21:45: Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Haber 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 20:56: Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi - Haber 20:46: DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin - Haber 20:27: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı - Haber