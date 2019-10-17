Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan PKK/YPG'li teröristin konuşması "Türkiye
Devleti'nden özür diliyorum" Fırat
'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan PKK/YPG'li terörist, örgütün zorla kendisini kaçırdığını ve Türkiye'ye karşı savaşmasını istediğini anlattıTerörist ifadesinden:"Kimse bize bir şey yapmıyor, emin ellerdeyiz. Türkiye Devleti'nden özür diliyorum, çok üzgünüm, benim elimde olmadan zorla beni alıp savaştırdılar"
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan bazı teröristlerin görüntülerine yer verildi. Görüntülerde teslim olan teröristlerin yemek yedikleri görüldü.