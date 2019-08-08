"Türkiye dijital oyun ihracatında ilk 18'de"

Marvel Studios, Universal Studios ve dünyaca ünlü bir çok marka ile çalışarak ülkemizi yurtdışında yüzde 100 yerli yazılım ile temsil eden DOF Robotics'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yazılım, dijital oyun sektörü ve gelecek robotik teknolojileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Endüstri 4.0 ile birlikte yeni bir çağa girileceğini vurgulayan Mertcan, gelişen teknolojiler ile birlikte Türkiye'nin dijital oyun sektörü ihracatı 1 milyar doları aşarak Amerika ve Çin'den sonra dünyanın en çok ihracat yapan ilk 18 ülkesinden biri durumuna geldiğini söyledi.

Türk mühendislerinin geliştirdiği robot teknolojileriyle başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürünler ihraç eden DOF Robotics'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Ar-Ge ve inovasyonun günümüzde vazgeçilmez unsurlardan biri haline geldiğini söyledi. Şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerine, TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ekonomi Bakanlığı ve TUBİTAK'ın da tam destek verdiğini belirten Mertcan, "Dijital oyun sektörü ihracatını son 2 yılda yüzde 100 arttırarak büyük sıçrama yaşadık. Sektöründe Amerika ve Çin'den sonra dünyanın en çok ihracat yapan ilk 18 ülkesinden biriyiz" diye konuştu.

İŞ GÖRÜŞMELERİNDE AR-VR DÖNEMİ

Geleceğin teknolojide olacağını ve tüm yaşamımızı saracağını belirtenMustafa Mertcan, "Endüstri 4.0 ile birlikte sanal gerçeklik, robotik teknolojiler hayatımıza daha fazla dahil olacak. Sanayileşmenin bu dalgasıyla birlikte endüstriyel veri bilimciliği, robot koordinatörlüğü, veri güvenliği uzmanlığı, üç boyutlu yazıcı mühendisliği, veri analistliği gibi yeni meslekler ortaya çıkacak. Çok yakın gelecekte artık eğitim, eğlence aktiviteleri AR-VR cihazları kullanılarak yapılacak. Dünyanın çeşitli yerlerinde iş görüşmeleri, toplantılar bu teknolojilerle yapılmaya başlandı bile. Değişen teknolojiye uyum sağlamak çok önemli. Sürekli kendimizi geliştirmemiz, yeniliklere açık olmamız gerekiyor" dedi.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE 22 MİLYON YENİ İSTİHDAM BEKLENİYOR

Gelişen teknolojilerin değişim ve dönüşüme ayak uyduracak şekilde karşılanması gerektiğini belirten Mertcan, Endüstri 4.0 ile birlikte yeni istihdam alanlarının da doğacağını ve bilişim sektöründe 20 yıl içerisinde 22 milyon yeni istihdam alanı yaratacağını söyledi.