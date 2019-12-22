Haberler » Güncel » Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden şiir akşamları programı - Haber

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden şiir akşamları programı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından "Gün Dönümü-3 Şiir Akşamları" programı düzenlendi.

22.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:48 Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden şiir akşamları programı
Dil ve Derneği Şubesi tarafından "Gün Dönümü-3 Şiir Akşamları" programı düzenlendi.
Sivas Belediyesinin desteğiyle şair Ali Şahin Canozan'ın anısına Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Gün Dönümü- 3 Şiir Akşamları" programı gerçekleştirildi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Başkanı Aydın Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, "Görevlerimizden bir tanesi de şehrin kültürüne katkıda bulunmak, dilin ve kültürün yaşamasını ve gelişmesini sağlamak, kültür dünyamızda yer edinmiş şahsiyetleri hatırlamak ve hatırlatmaktır." dedi.
Geçen yıl yine 21 Aralık'ta Aşık İsmeti anısına bu program yaptıklarını anımsatan Yılmaz, "Bu yıl ise yine şehrimizin önemli kültür şahsiyetlerinden birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan şair, kültür adamı Ali Şahin Canozan anısına yapıyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, "Bizim görevlerimizden bir diğeri de genç şair ve yazarların yetişmesini sağlamaktır. Bu tür programlar aynı zamanda buna da vesile olmaktadır. Böyle anlamlı bir programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara özellikle belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından şair Canozan'ın hayatı slayt eşliğinde anlatıldı, şiirler okundu.
Programa, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Necmettin Yılmaz ve Ahmet Duman, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edebiyat, Türkiye, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06   Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:05   Osmanlı mirası Kurtkulağı Kervansarayı turizme kazandırılıyor - Haber
12:05   Guatemala'da otobüs kazası: 20 ölü, 12 yaralı - Haber
12:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı - Haber
11:59   MMO Konya Şubesinden üyelerine plaket - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
22.12.2019 12:08:12