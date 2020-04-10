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Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü, Ağrı merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıtıyorTürkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu yaptığı açıklamada, koronavirüs...

10.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:01
Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak
Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü, Ağrı merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler sürecinde ve yaklaşan Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini söyledi.

Korona virüs salgınından bütün dünya ve ülkemizin bir an önce kurtulmasını dileyen Müftü Topçu konu ile ilgili yaptığı açıklamada: " Bu korona virüs salgını kapsamında hem devletimiz hem de bizler burada ilimizde Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülükleri olarak bir takım çalışmalarımız oldu.Bizlerde bu çerçevede her zaman olduğu gibi mazlum ve mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve gerekse diğer ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ilimiz genelinde 1400 ihtiyaç sahibi ailemize şu ana kadar ulaştık. Bu ailelerimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıttık. Bunun yanında vatandaşlarımızın ilaç gibi diğer ihtiyaçlarını da arkadaşlarımız almaları konusunda yardımcı oluyor. Bu yardımlarımız inşallah imkanlar dahlinde devam edecektir. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara bir telefon kadar yakın olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağrı Müftülüğü, Türkiye, Ağrı, Güncel
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