Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak

- Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü, Ağrı merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıtıyor Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı ve...

10.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:29
- Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı 'da bin 400 aileye ulaşacak
AĞRI - Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü, Ağrı merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıtıyor
Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler sürecinde ve yaklaşan Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini söyledi.
Koronavirüs salgınından bütün dünya ve ülkemizin bir an önce kurtulmasını dileyen Müftü Topçu konu ile ilgili yaptığı açıklamada: " Bu koronavirüs salgını kapsamında hem devletimiz hem de bizler burada ilimizde Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülükleri olarak bir takım çalışmalarımız oldu.Bizlerde bu çerçevede her zaman olduğu gibi mazlum ve mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve gerekse diğer ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ilimiz genelinde 1400 ihtiyaç sahibi ailemize şu ana kadar ulaştık. Bu ailelerimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıttık. Bunun yanında vatandaşlarımızın ilaç gibi diğer ihtiyaçlarını da arkadaşlarımız almaları konusunda yardımcı oluyor. Bu yardımlarımız inşallah imkanlar dahlinde devam edecektir. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara bir telefon kadar yakın olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı’da bin 400 aileye ulaşacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağrı Müftülüğü, Koronavirüs, Türkiye, Ağrı, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Haberler ›› Yerel ››Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:40: Erzincanlı kardeşler tatil paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler 11:40: Evlerinden uzakta fedakarca koronavirüsle mücadele ediyorlar - Haberler 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:29: Özel çocuklarla ilgili karar yayımlandı - Haberler 11:28: New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor - Haberler 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek