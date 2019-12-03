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Türkiye Diyanet Vakfı "Hayır Market"lerle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kurduğu "Hayır Market"lerle hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

03.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:36Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kurduğu "Hayır Market"lerle hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, 'nın Sincan, İstanbul'un Eyüpsultan, 'ın Yenişehir ilçelerinde ve Suriye'nin İdlib, El-Bab ve Azez bölgelerinde giyim mağazaları ve marketler kurarak, ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardım elini ulaştırdıklarını belirtti.
Zaman zaman kolilerle de yardım yapıldığını ancak kolilerin içerisine konulan yardım malzemelerinin sınırlı olabildiğini aktaran Açık, "Hayır Marketleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacına yönelik alışveriş yapmalarına imkan tanıyoruz." ifadesini kullandı.
"Gönüllülerin çok büyük desteğini görüyoruz"
Açık, Hayır Marketlerdeki ürünlerin hayırseverlerin destekleriyle karşılandığını, gönüllülerin ve şube temsilcilerinin ziyaret ettiği hayırsever vatandaşlara ihtiyaç sahibi insanların durumunun anlatıldığını kaydetti.
Yurt içi ve yurt dışında yapılan her türlü çalışmada Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin çok büyük desteğini gördüklerini anlatan Açık, gönüllülerin marketlerde nöbetleşe görev alarak, ihtiyaç sahibi aileleri karşıladığını ifade etti.

Diyarbakır, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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