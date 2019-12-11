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Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin İdlib ilinde 500 öğrencinin eğitim göreceği 2. Abdülhamid Han İlkokulunun açılışını yaptı.

11.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:06
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin ilinde 500 öğrencinin eğitim göreceği 2. Abdülhamid İlkokulunun açılışını yaptı.
TDV'nin Pakistanlı Beyt es Selam kurumunun desteğiyle İdlib'in Türkiye sınırındaki Kah köyünde açtığı "2. Abdülhamid Han" İlkokulunda, Esed rejimi ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 500 öğrenci eğitim görecek.
Açılışa katılan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun açılışı ve vakfın İdlib'deki yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgede bulunduklarını söyledi.
Açık, "Anaokulundan liseye kadar çocuklara eğitim verme hususunda gayret gösteriyoruz. Bu okul, yıllar önce vardı fakat çadırdaydılar. Şu anda hamdolsun 500 çocuk eğitim görmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
İlkbahara kadar İdlib'deki yetim ailelerine daha iyi şartlarda barınmaları için 100 daire yapmayı planladıklarını dile getiren Açık, "Vakıf olarak başta çocuklar, engelliler ve kız çocukları olmak üzere kültürel faaliyetler çerçevesinde okul, eğitim ve her türlü yardıma varız, var olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı

İdlib, Han, Güncel

Kaynak: AA


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